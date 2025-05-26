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Царьград

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Грозовые ливни и похолодание до +20 ожидаются в Москве на выходных

Грозовые ливни и похолодание до +20 ожидаются в Москве на выходных

Грозовые дожди и температурные изменения ждут Москву на выходных. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тищковец сообщил, что температура снизится до плюс 20 градусов, обещая освежение после необычно тёплой недели.

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