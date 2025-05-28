Врач Кашаба: в торговых автоматах в школах не может продаваться здоровая пища

В российских школах хотят установить вендинговые аппараты для продажи полезной пищи учащимся. Однако эта идея противоречит сама себе, так как по-настоящему полезные продукты имеют очень короткий срок хранения, а значит их нельзя реализовывать в подобных торговых аппаратах, заявил врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба вв беседе с Общественной Службой Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии