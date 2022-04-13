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Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Карабахе

Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой ОДКБ за позицию в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе после взятия по контроль военными Азербайджана некоторых территорий Армении в Сюникской области, что на юге страны.

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