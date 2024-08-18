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«Плакала каждый день» Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?

«Плакала каждый день» Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?

Конец лета и начало осени — жаркий сезон на рынке аренды недвижимости. В этот период съемное жилье ищут не только специалисты, переезжающие в другие города для работы, но и иногородние студенты, поступившие в вузы и не готовые жить в общежитии.

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