Артета о Гвардиоле: «Гений, лучший во всем. Этот «Ман Сити» невероятен»

– Для вас тут нет сомнений: Пеп – лучший? – Несомненно. Он лучший во всем: в управлении командой, в умении убеждать игроков в своих идеях, в умении вытягивать из них лучшее, в принятии решений до и во время матча.
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