Обзорный трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess представил боссов, типы юнитов и многое другоеCapcom недавно раскрыла несколько новых подробностей и дату выпуска Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, предстоящей игры в жанре экшен-стратегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)