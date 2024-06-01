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Царьград

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Следы атаки: под Новороссийском обнаружили остатки сбитого беспилотника ВСУ

Следы атаки: под Новороссийском обнаружили остатки сбитого беспилотника ВСУ

Район станицы Раевской находится под оцеплением для обезвреживания дрона.Во время планового объезда спецслужбами в станице Раевской были обнаружены остатки дрона ВСУ.

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