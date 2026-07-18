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Кадыров призвал ударить по странам НАТО, предоставляющим оружие и данные ВСУ

Кадыров призвал ударить по странам НАТО, предоставляющим оружие и данные ВСУ

России необходимо нанести удары по странам НАТО, которые передают Украине оружие. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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Комментарии
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Леонид
И открыть второй(третий) фронт? Чем нанести серьёзный ущерб России, а вслед за этим, с учетом нашей Доктрины, и всему миру? Ответка так просто не делается. Полагаю, либо автор сочинил высказывание, либо пехотинец сказал не подумав.
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1 м.
Валентина Литвяк
Прав Кадыров! Даже не сунутся! Все страны НАТО должны на своей шкуре почувствовать, что они сволочи натворили.  Надо уничтожить как можно больше живой силы, объектов ВПК Иначе через год- два хорошо подготовившись снова  нападут на Россию.
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1 м.
LD
Leon D
Да вы на геноцид толкаете.
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1 м.