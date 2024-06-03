Блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

Заявление о несостоятельности поступило в суд 31 маяфото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> Блогер Елена Блиновская подала заявление о признании себя банкротом, карточка дела доступна на сайте арбитражного суда Москвы.
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