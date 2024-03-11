Сумасшедший боксёр держит город в Челябинской области: музыкант вступился и поплатился жизнью

На зоне подпишет контракт с минобороны и если там не грохнут, то вернется "героем сво".

Вячеслав Денисов

Во-первых, это следствие продолжающейся «оптимизации» здравоохранения, в ходе которого «оптимизировано» (читай - закрыто) все, что можно, в том числе и психбольницы, а опасных сумасшедших отправили по домам ( привет от мадам Арбидол)!!! А во-вторых, вопросы к правоохранителям, для которых сейчас на первом месте борьба с оппозицией, даже мнимое, а уголовщина - на последнем месте.