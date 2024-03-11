Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 262 подписчика

Сумасшедший боксёр держит город в Челябинской области: музыкант вступился и поплатился жизнью

Сумасшедший боксёр держит город в Челябинской области: музыкант вступился и поплатился жизнью

После преступления открываются новые подробности злодеяний.В Миассе Челябинской области продолжают обсуждать жуткое преступление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Mихаил Р
На зоне подпишет контракт с минобороны и если там не грохнут, то вернется &quot;героем сво&quot;.
Ответить
4 час.
Вячеслав Денисов
Во-первых, это следствие продолжающейся «оптимизации» здравоохранения, в ходе которого «оптимизировано» (читай - закрыто) все, что можно, в том числе и психбольницы, а опасных сумасшедших отправили по домам ( привет от мадам Арбидол)!!! А во-вторых, вопросы к правоохранителям, для которых сейчас на первом месте борьба с оппозицией, даже мнимое, а уголовщина - на последнем месте.
Ответить
3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх