После преступления открываются новые подробности злодеяний.В Миассе Челябинской области продолжают обсуждать жуткое преступление.
Сумасшедший боксёр держит город в Челябинской области: музыкант вступился и поплатился жизнью
Комментарии
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Mихаил Р
На зоне подпишет контракт с минобороны и если там не грохнут, то вернется "героем сво".
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4 час.
Вячеслав Денисов
Во-первых, это следствие продолжающейся «оптимизации» здравоохранения, в ходе которого «оптимизировано» (читай - закрыто) все, что можно, в том числе и психбольницы, а опасных сумасшедших отправили по домам ( привет от мадам Арбидол)!!! А во-вторых, вопросы к правоохранителям, для которых сейчас на первом месте борьба с оппозицией, даже мнимое, а уголовщина - на последнем месте.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело.
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1 час.
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