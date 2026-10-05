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Мировое обозрение

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Газовая ловушка захлопывается: ЕС подходит к зиме с рекордно низкими запасами

Газовая ловушка захлопывается: ЕС подходит к зиме с рекордно низкими запасами

Главное в тезисах: Рекордно пустые хранилища: Европа входит в отопительный сезон с заполненностью газовых хранилищ около 72% против привычных 90% в предыдущие годы, а в Германии показатель упал до критических 57%.

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