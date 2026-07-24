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Царьград

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"Ты сам себя съедаешь": Силуанову указали на системную ошибку. Вот почему Россия не развивается

"Ты сам себя съедаешь": Силуанову указали на системную ошибку. Вот почему Россия не развивается

Антону Силуанову указали на системную ошибку: вот почему Россия не развивается. Что не так с бюджетной и кредитной политикой, объяснил Леонид Крутаков: "Ты сам себя съедаешь".

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