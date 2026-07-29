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Порядок, государство

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Луганчанка, пытавшаяся передать показания счётчиков через чат-бота в мессенджере, лишилась сбережений

В дежурную часть ОМВД России «Октябрьский» обратилась 55-летняя жительница столицы республики. Женщина рассказала, что заинтересовалась отправленной ей на электронную почту рекламой ресурса под названием «ЖКХ онлайн», с помощью которого якобы можно передать все показания счётчиков.

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