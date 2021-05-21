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"ЮТэйр" и "Казавиаспас" подписали ...

"ЮТэйр" и "Казавиаспас" подписали ...

Компания: АК "ЮТэйр" На выставке вертолетной индустрии HeliRussia ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и единый оператор вертолетных услуг в Республике Казахстан АО "Казавиаспас" заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития долгосрочного партнерства.

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