Новоизбранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на завершение украинского конфликта. Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый органами РФ как преступник киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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