В Конгрессе США пообещали выдвинуть Трампу импичмент

Конгрессмен Эл Грин заявил, что представит импичмент в течение 30 дней Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа.
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