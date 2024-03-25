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Царьград

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У одного из напавших на "Крокус" террористов была просроченная регистрация в Новосибирске

У одного из напавших на "Крокус" террористов была просроченная регистрация в Новосибирске

Душегуб совсем не понимает русский язык, но полностью признал вину в преступлении.В Басманном суде Москвы назначили меры пресечения гражданам Таджикистана, задержанным по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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ОЕ
Ольга Ершова
Вечный  Путин открыл границы таким &quot;незаменимым специалистам&quot; ещё много  лет назад! А последние три года устроил, таки, аттракцион невиданной щедрости, зазывая в Россию  азиатских дикарей всех возрастов, и заваливая их  незаслуженными пособиями, пенсиями и паспортами! С тех пор этих людоедов-мастурбеков въехало  в Россию несколько миллионов! Где теперь  они продолжат  убивать и насиловать?   И ФСБ, получается, нужно приставить к каждому мастурбеку по надзирателю? А не проще ли их выкинуть назад, в привычную им среду, где за такие зверства рвут на куски на месте, и ввести визовый режим, как в ОАЭ, Катаре, Японии и в других странах с национальным правительством?!
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7 час.
Валерий Бирюков
Не нужно на Путина валить то, что делает Хуйснуллин. Вот истиный лоббист мигрантов.
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7 час.

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