У одного из напавших на "Крокус" террористов была просроченная регистрация в Новосибирске

ОЕ

Ольга Ершова

Вечный Путин открыл границы таким "незаменимым специалистам" ещё много лет назад! А последние три года устроил, таки, аттракцион невиданной щедрости, зазывая в Россию азиатских дикарей всех возрастов, и заваливая их незаслуженными пособиями, пенсиями и паспортами! С тех пор этих людоедов-мастурбеков въехало в Россию несколько миллионов! Где теперь они продолжат убивать и насиловать? И ФСБ, получается, нужно приставить к каждому мастурбеку по надзирателю? А не проще ли их выкинуть назад, в привычную им среду, где за такие зверства рвут на куски на месте, и ввести визовый режим, как в ОАЭ, Катаре, Японии и в других странах с национальным правительством?!