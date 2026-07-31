Датский «Орхус» доказал, что чудеса в футболе происходят на всех уровнях

В то время как футбольный мир обсуждал новый подбородок Винисиуса, старые высказывания действующей девушки новой суперзвезды Ямаля и «блестящие» инициативы главы ФИФА Джанни Инфантино все продать, команды пробивали себе путь в Лигу Чемпионов, преодолевая второй квалификационный раунд.