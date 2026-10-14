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Царьград

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Мбаппе поднялся в топ-5 бомбардиров Лиги чемпионов

Мбаппе поднялся в топ-5 бомбардиров Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе из "Реала" вошел в топ-5 бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля, после гола в матче против "Ромы".

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