В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», 15 октября прозвучали семь сигналов.
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