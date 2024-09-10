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Вести Севастополь

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Об особенностях туристического сезона в Севастополе

Каким стал туристический сезон для Севастополя? Об особенностях этого года и о том, как будут поощрять преданных городу туристов, Оксане Колесниковой рассказала руководитель рабочей группы по экскурсионному и событийному туризму Севастополя Наталия Коломина.

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