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Сотрудницу мобильного оператора осудили за незаконную выдачу SIM-карт

Сотрудницу мобильного оператора осудили за незаконную выдачу SIM-карт

В Хабаровске сотрудница мобильного оператора была осуждена за незаконную выдачу SIM-карт. 23-летняя женщина, работавшая в компании, незаконно получала персональные данные абонентов и выдавала им новые SIM-карты без их согласия.

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