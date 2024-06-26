Сотрудницу мобильного оператора осудили за незаконную выдачу SIM-карт

В Хабаровске сотрудница мобильного оператора была осуждена за незаконную выдачу SIM-карт. 23-летняя женщина, работавшая в компании, незаконно получала персональные данные абонентов и выдавала им новые SIM-карты без их согласия.
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