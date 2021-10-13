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Рыбак из "Холостячки" ответил за свой конфуз перед Притулой и Никитюк: "Я правда очень старался"

Рыбак из "Холостячки" ответил за свой конфуз перед Притулой и Никитюк: "Я правда очень старался"

Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина в первом сезоне проекта, опубликовал комичные кадры со съемок с Сергеем Притулой и Лесей Никитюк.

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