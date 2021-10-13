Рыбак из "Холостячки" ответил за свой конфуз перед Притулой и Никитюк: "Я правда очень старался"

Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина в первом сезоне проекта, опубликовал комичные кадры со съемок с Сергеем Притулой и Лесей Никитюк.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой
Свежие комментарии