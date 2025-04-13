Белый дом: переговоры Уиткоффа и Арагчи стали шагом к взаимовыгодному результату

Состоявшиеся в Омане прямые переговоры специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и руководителя министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Арагчи стали шагом к взаимовыгодному результату.
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