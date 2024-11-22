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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Opening Night Live 2025 станет дорогим мероприятием для разработчиков и издателей игр....

Opening Night Live 2025 станет дорогим мероприятием для разработчиков и издателей игр....

Opening Night Live 2025 станет дорогим мероприятием для разработчиков и издателей игр. Цены значительно подскочилиХотя индустрия в настоящее время гудит из-за предстоящего мероприятия The Game Awards, за кулисами оно, возможно, уже продолжается до следующего мероприятия, ведущим которого станет Джефф Кили.

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