Opening Night Live 2025 станет дорогим мероприятием для разработчиков и издателей игр. Цены значительно подскочилиХотя индустрия в настоящее время гудит из-за предстоящего мероприятия The Game Awards, за кулисами оно, возможно, уже продолжается до следующего мероприятия, ведущим которого станет Джефф Кили.
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