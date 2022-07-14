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Куда нас приведут нейросети

Куда нас приведут нейросети

В последние годы в России развитию сферы искусственного интеллекта уделялось немало внимания. Сейчас сложно говорить о том, что будет в стране дальше, но нельзя упускать из виду мировые тренды, которые со временем окажут влияние и на нашу жизнь.

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