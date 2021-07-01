Бывшая жена Джонни Деппа впервые стала мамой

Американская актриса Эмбер Херд поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой. На своей странице в Instagram бывшая жена Джонни Деппа опубликовала фото с дочерью Уной Пейдж, которую она назвала в честь своей покойной матери Пейдж.