Разработчики Kingdom Come: Deliverance анонсировали анонс новой игры — ждать осталось н...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance анонсировали анонс новой игры — ждать осталось недолгоЧешская Warhorse Studios за 13 лет с момента своего основания выпустила только средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance, но наконец (почти) готова представить свой следующий проект.