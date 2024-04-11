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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Kingdom Come: Deliverance анонсировали анонс новой игры — ждать осталось н...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance анонсировали анонс новой игры — ждать осталось н...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance анонсировали анонс новой игры — ждать осталось недолгоЧешская Warhorse Studios за 13 лет с момента своего основания выпустила только средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance, но наконец (почти) готова представить свой следующий проект.

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