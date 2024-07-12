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Новости Омска

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«Детям придется ездить в удаленные школы, хотя у дома стоит новый лицей»: жители

«Детям придется ездить в удаленные школы, хотя у дома стоит новый лицей»: жители омского микрорайона «Космический» говорят, что их детей отказались зачислять в недавно построенное учебное заведение.

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