ВПК США использует Украину для изучения своих военных технологий

Новые военные технологии тестируют на поле боя в ходе украинского конфликта американский компании, входящие в военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 декабря журналистам, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (организация, признанная нежелательной в РФ).
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