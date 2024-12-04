ВПК США использует Украину для изучения своих военных технологий

Новые военные технологии тестируют на поле боя в ходе украинского конфликта американский компании, входящие в военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 декабря журналистам, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (организация, признанная нежелательной в РФ).