В преддверии 9 мая волонтёры ВФМ по всему миру в память о советских героев очищают могилы от вандализма

Фото: соцсети Накануне празднования 80-летия Великой Победы активисты Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) по своей инициативе проводят важные акции по сохранению памяти о советских воинах, павших в борьбе с фашизмом.
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