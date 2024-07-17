Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта

Стало известно о полезных свойствах лимона, сообщает РИА Новости. Как заявил врач-диетолог Алексей Кабанов, пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов.
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