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Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта

Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта

Стало известно о полезных свойствах лимона, сообщает РИА Новости. Как заявил врач-диетолог Алексей Кабанов, пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов.

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