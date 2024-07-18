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Татьяна Монтян: Зачем Россию заманивают на салореховский "Саммит мира"?

Татьяна Монтян: Зачем Россию заманивают на салореховский "Саммит мира"?

Зачем Россию заманивают на салореховский "Саммит мира"?  Зелебобус заявил, что на следующем саммите мира, который должен произойти ещё до конца 2024 года, должны присутствовать и представители России.

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Комментарии
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Александр Батт
Нам всем надо понять, что уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано.      Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.
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Роберт Енгибарян
А вы умный , . и сразу все поняли .  каждый играет свою игру .. а там что бог даст ... мы предполагаем , а бог располагает
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АндрейБорков
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