Мишустин ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Магадана

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с тем, как идет строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Магадана, который планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
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