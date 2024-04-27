Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 106 подписчиков

Московского педиатра отправили в СИЗО за фейки про армию

Московского педиатра отправили в СИЗО за фейки про армию

Педиатра Надежду Буянову арестовали по статье о фейках про армию Московского врача-педиатра арестовали по делу о фейках: следствие настаивает, что она покинула регион без уведомления, ее адвокат говорит, что такого требования к ней не было.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванютин
Пусть посидит тварь
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх