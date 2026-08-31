Шедевральные находки

Если во время пикника вы потеряли ключи от машины – не волнуйтесь. Возможно, они стали подарком птицы-шалашника для возлюбленной.
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