Центробанк Южной Кореи рассматривает возможность покупки золота

Южнокорейский центральный банк (BOK) может пересмотреть структуру ЗВР. Регулятор делал основной упор на валютные резервы, но теперь собирается возобновить покупки золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщает Reuters.
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