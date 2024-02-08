«Мистера Бина» цитируют в палате лордов Британии

Взгляды британского актера Роуэна Аткинсона негативно сказываются на продажах электрокаров. С таким докладом перед членами палаты лордов Британии выступили представители аналитического центра «Зеленый альянс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии