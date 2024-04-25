В Омске открыли продажу билетов на Симфопарк - по сравнению с прошлым годом они подорожали. Стоимость доходит до 1 тысячи рублей.
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В Омске открыли продажу билетов на Симфопарк - по сравнению с прошлым годом они подорожали. Стоимость доходит до 1 тысячи рублей.