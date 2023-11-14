Уроженка Братска Вера Серышева завоевала 1 место в Кубке России по бобслею в Сочи

Воспитанница СШОР «Олимп», уроженка Братска Вера Серышева одержала победу в Кубке России по бобслею. Она показала лучшее время среди женщин в заездах монобобов (снаряд для бобслея, в котором по трассе спускается один спортсмен).
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