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Регионы России

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ФСБ пресекла украинские теракты против британского посла в Москве

ФСБ пресекла украинские теракты против британского посла в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве, который согласно ведомству, собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов.

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