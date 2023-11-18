Пи Дидди и Кэсси Вентура достигли мирового соглашения после обвинений в изнасиловании

Всего через сутки после того, как бывшая возлюбленная Пи Дидди (Шона Комбса — Прим. ред.), певица Кэсси Вентура, подала на рэпера в суд, обвинив его в изнасиловании и абьюзивном поведении, сторонам удалось достичь мирового соглашения.