В Салехарде начался второй этап очистки реки Преображенки

Работы по экологическому оздоровлению реки Преображенки перешли в активную фазу. После зимнего демонтажа бетонных и металлических конструкций подрядная организация приступила к зачистке русла от мелкого мусора, сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.
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