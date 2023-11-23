Депутат Делягин: дедолларизация необходима для безопасности страны

Используя в расчетах американский доллар, наша страна подвергается дополнительным рискам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
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