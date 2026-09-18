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Starlink Mobile становится глобальным мобильным оператором: SpaceX получила разрешение на международную спутниковую связь

Starlink Mobile становится глобальным мобильным оператором: SpaceX получила разрешение на международную спутниковую связь

Компания получила необходимое регуляторное одобрение для передачи мобильного трафика между США и другими странами Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала SpaceX международную лицензию Section 214 для Starlink Mobile.

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