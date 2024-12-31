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Вертолет Ка-52М ударил по пункту временного размещения ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ка-52М ударил по пункту временного размещения ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационным средством поражения по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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