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Царьград

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Роскачество провело исследование качества сосисок в Новосибирске

Роскачество провело исследование качества сосисок в Новосибирске

Специалисты обнаружили три марки, состав которых может представлять угрозу для здоровья.В ходе масштабной проверки, проведённой специалистами Роскачества, были выявлены нарушения в составе некоторых популярных марок сосисок.

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