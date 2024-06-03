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Опыт применения комплекса «Кинжал» в Спецоперации

Опыт применения комплекса «Кинжал» в Спецоперации

Весной 2022 г. российская боевая авиация впервые применила по реальной цели авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал».

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