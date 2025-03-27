В Госдуме потребовали лишить Депардье российского гражданства и конфисковать его имущество

Сергей Миронов резко высказался в адрес французского актера Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов резко раскритиковал французского актера Жерара Депардье, назвав его «жмотом» и «лягушатником», и призвал лишить его российского паспорта.
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