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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Без ложной скромности, спуски в нашей сборной сейчас умеют технично проходить всего две девушки: Наталья Терентьева и я»

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. В гонке произошел массовый завал на спуске, 17 лыжниц получили травмы.

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